Москвичи смогут привиться от COVID-19 новой назальной вакциной

Новой назальной вакциной «Спутник» теперь смогут привиться от COVID-19 жители Москвы. Об этом в четверг, 27 октября, «Мосленте» сообщили в пресс-службе правительства столицы.

«Назальная вакцина "Спутник" — это двухкомпонентный "Спутник V" в той же дозировке, разница только в способе введения», — процитировала пресс-служба вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Вакцина уже поступила в медицинские учреждения города и стала доступна в пунктах вакцинации на базе ряда столичных поликлиник, в Троицкой городской больнице и ГУМе.

Вакцинация назальным продуктом рекомендована через полгода после перенесенного вируса. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При этом назальная вакцина рекомендуется для ревакцинации, так как выступает «бустером» для уже имеющегося иммунитета.

«Новая вакцина не содержит сам вирус или его компоненты. Она создана на основе хорошо изученных аденовирусных векторов, которые не могут вызвать заболевание и тяжелые побочные эффекты. После вакцинации возможен легкий иммунный ответ — небольшое повышение температуры и слабость», — уточнили в пресс-службе.

Время работы прививочных пунктов и другу информацию о вакцинации против COVID-19 можно на официальном [сайте](www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/ правительства города.

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