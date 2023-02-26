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05:32, 26 февраля 2023
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Назван адрес «дома с ухом» в Москве

Назван адрес «дома с ухом» в Москве
Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Адрес столичного «дома с ухом» назвали в Telegram-канале «О Москве с любовью». Речь идет о здании, в котором расположен Центральный экономико-математический институт.

«Его создали в конце 1970-х годов на Нахимовском проспекте, 47. А прозвище "дом с ухом" ему дал поэт Андрей Вознесенский. С его легкой руки оно ушло в народ», — говорится в сообщении.

Как отметили администраторы канала, архитектор Леонид Павлов изобразил на фасаде здания ленту Мебиуса в виде мозаичной композиции. Вознесенский в своем эссе «О» написал: «Но ему никто не верит, все знают, что это памятник Уху. И, завидя его, приветственно шевелятся уши горожан».

Ранее была раскрыта история появления портретов режиссеров на домах в районе «Мосфильма».

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