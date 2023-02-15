Люди
00:14, 15 февраля 2023
1 мин.

Раскрыта история появления портретов режиссеров на домах в районе «Мосфильма»

Раскрыта история появления портретов режиссеров на домах в районе «Мосфильма»
Фото: из лично архива Никаса Сафронова

Историю появления портретов российских режиссеров на стенах домов в районе «Мосфильма» раскрыл в интервью «Мосленте» художник Никас Сафронов. Он объяснил, что не так давно директор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил ему написать портреты Леонида Гайдая, Максима Дунаевского и Андрея Тарковского.

«Конечно, я согласился. Написал еще и сюжеты из их самых известных фильмов. Но Карен Георгиевич сказал, что это отвлекает зрителя, так что на фресках остались только лица. Образы в цвете я делал с черно-белых фотографий. Что-то убрал, что-то оставил, сделал наиболее выразительные и узнаваемые ракурсы», — поделился Сафронов.

По словам художника, поскольку на «Мосфильме» есть улицы Тарковского, Гайдая и Дунаевского, появление портретов на этих зданиях сделали проект целостным. Сами портреты именитых режиссеров, по его словам, были выполнены по специальной технологии — фреске. Она может держаться на здании до ста лет.

Ранее в соцсетях раскрыли адрес «спрятанного» дома с одним из самых ярких фасадов в Москве. Это доходный дом Саввинского подворья.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.