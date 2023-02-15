Раскрыта история появления портретов режиссеров на домах в районе «Мосфильма»

Историю появления портретов российских режиссеров на стенах домов в районе «Мосфильма» раскрыл в интервью «Мосленте» художник Никас Сафронов. Он объяснил, что не так давно директор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил ему написать портреты Леонида Гайдая, Максима Дунаевского и Андрея Тарковского.

«Конечно, я согласился. Написал еще и сюжеты из их самых известных фильмов. Но Карен Георгиевич сказал, что это отвлекает зрителя, так что на фресках остались только лица. Образы в цвете я делал с черно-белых фотографий. Что-то убрал, что-то оставил, сделал наиболее выразительные и узнаваемые ракурсы», — поделился Сафронов.

По словам художника, поскольку на «Мосфильме» есть улицы Тарковского, Гайдая и Дунаевского, появление портретов на этих зданиях сделали проект целостным. Сами портреты именитых режиссеров, по его словам, были выполнены по специальной технологии — фреске. Она может держаться на здании до ста лет.

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