Назван популярный у москвичей тип ипотеки

Популярный у москвичей тип ипотеки назвал на портале «Экономика Москвы» заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что в столице зафиксирован самый высокий показатель среди всех регионов России по выдаче семейной ипотеки — 24,3 процента от общего объема по стране.

«Семейная ипотека продолжает пользоваться высоким спросом у жителей Москвы благодаря низкой ставке и возможности комбинировать льготные программы с рыночными. За восемь месяцев 2022 года число оформленных в столице кредитов удвоилось, а их общая сумма выросла в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сказал заммэра.

В январе-августе 2022 года, по данным Ефимова, по семейной ипотеке в столице было приобретено 739,7 тысячи квадратных метров жилья общей стоимостью 174,8 миллиарда рублей. Средневзвешенная ставка по кредиту в Москве составила 3,85 процента.

Как уточнили в Департаменте экономической политики и развития, чаще всего в столице берут ипотеку семьи с одним ребенком. Так, за первые восемь месяцев 2022 года им выдали более 9,1 тысячи кредитов, или 65,2 процента от общего количества.

Ранее были названы города-лидеры по доле ипотечных сделок с новостройками. Доля ипотеки на новостройки в выдаче банка составила 38,2 процента в Санкт-Петербурге, 36,9 процента в Москве и 33,5 процента в Краснодарском крае.