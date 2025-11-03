Назван срок наступления метеозимы в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, осень в столице продлится еще на протяжении примерно 12 суток. После этого ожидается переход средней температуры от ноля к отрицательным значениям, что будет указывать на начало метеозимы.

Синоптик пояснил, что для этого периода характерны заморозки, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям, когда нужно менять резину на автомобиле. Переходить на зимние шины следует при устойчивом похолодании до +7 градусов и ниже.