Опубликовано 03 ноября 2025, 06:461 мин.
Назван срок наступления метеозимы в Москве
Синоптик Тишковец сообщил, что метеозима в Москве начнется в середине ноября.
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, осень в столице продлится еще на протяжении примерно 12 суток. После этого ожидается переход средней температуры от ноля к отрицательным значениям, что будет указывать на начало метеозимы.
Синоптик пояснил, что для этого периода характерны заморозки, мокрый снег и гололедица на дорогах.
Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям, когда нужно менять резину на автомобиле. Переходить на зимние шины следует при устойчивом похолодании до +7 градусов и ниже.