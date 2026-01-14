Названа дата ослабления сильных морозов в Москве

Морозная погода в столице начнет отступать сразу после 19 января. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в воскресенье, 18 января, атмосферное давление немного снизится, а антициклон сместится на юг. Ночь останется холодной. Так, температура опустится до минус 17–22 градусов, однако днем морозы ослабеют до минус 10–15 градусов.

Позднякова отметила, что потепление продолжится и 19 января. Таким образом, самые сильные морозы придутся на предкрещенские дни, а сам период аномально холодной погоды продлится не более трех-четырех суток. В день Крещения существенных осадков не ожидается, погода будет облачной, с прояснениями.

Сразу после праздника, по прогнозу синоптиков, в Москве начнется дальнейшее постепенное ослабление морозов.

