В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Специалисты уточнили, что «желтый» уровень связан с осадками, местами сильными, а также с вероятностью налипания мокрого снега на проводах и деревьях и образованием гололедицы на дорогах. Мера будет действовать 09:00 мск вторника, 28 апреля.

Кроме того, до конца суток в столичном регионе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. При этом в течение понедельника прогнозируется преимущественно мокрый снег.

«Кроме того, в период с 09:00 мск понедельника до 21:00 мск вторника желтый уровень в столице и по области будет действовать также из-за прогнозируемого усиления западного ветра в порывах до 15-20 м/с», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее в Подмосковье пошел снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что его зафиксировали метеостанции Павловского Посада и Наро-Фоминска.