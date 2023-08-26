Названа главная детская валюта Советского Союза

Главной детской валютой в СССР были вкладыши внутри жвачек. Об этом в беседе с «Мосленте» рассказал профессор МГПУ, автор исследования «Жевательная резинка в жизненном мире юных москвичей 1960–1980 годов» Борис Куприянов.

«Вкладыши выполняли в жизненном мире советских школьников роль детских денег. На них можно было что-то приобрести, они были измерителем ценности и ходили по определенному курсу — Turbo, например, ценились выше, чем Love is. Стоимость любой доступной детям вещи могла быть определена во вкладышах», — сказал он.

Дети меняли их, коллекционировали, использовали в азартных играх, а покупали жевательные резинки и вкладыши школьники в своем классе. Юноши и девушки использовали жевательную резинку для решения социальных задач. По словам Куприянова, «Пионерская правда» писала, что «некоторые несознательные пионеры за жевательную резинку покупают физическую защиту у хулиганов».

Ранее россияне поспорили о стоимости жевательной резинки в советское время.