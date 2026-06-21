Названа особенность первого дня астрономического лета в Москве

21 июня в северном полушарии Земли наступило астрономическое лето. Об этом рассказали в Московском планетарии.

В эти сутки в российской столице будет максимально длинный световой день -- 17 часов 33 минуты. В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень (57,6 градусов).

В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце держит эту высоту. После летнего солнцестояния высота Солнца в полдень над горизонтом с каждым днем будет уменьшаться, световой день начинает уменьшаться и к 21 декабря световой день составит всего 7 часов.

Ранее сообщалось, что наименьшую тень от предметов в Москве можно будет наблюдать 21 июня ровно в 11:24 по столичному времени.