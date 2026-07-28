Названа причина ДТП с автобусом в Москве

Причиной ДТП с автобусом в Москве стало ухудшение самочувствия водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем. Он потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дерево», — уточнил собеседник агентства.

В Мосгортрансе подтвердили эту информацию. Там добавили, что водитель имеет стаж вождения 29 лет, работает в ГУП «Мосгортранс» около четырех лет и зарекомендовал себя с хорошей стороны. В день аварии он прошел медосмотр, ранее за ним не числилось нарушений трудовой дисциплины.

Пассажирский автобус влетел в дерево на юге Москвы 28 июля. Пострадали 17 человек, двое из них — дети.