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14:56, 13 марта 2023
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Названа причина остановки движения поездов на БКЛ

Дептранс назвал незаконное строительство причиной остановки движения поездов метро.

Названа причина остановки движения поездов на БКЛ
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Причину остановки движения поездов на БКЛ назвали в Дептрансе. Отмечается, что к затоплению тоннеля между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» привели незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой».

По данным ведомства, работники строительной компании работали бурильной машиной, в результате чего произошел выброс глины и песка на путь. Это привело к временному прекращению движения по внутренней стороне Большой кольцевой линии метро от станции «Новаторская» до «Аминьевской».

На данный момент строительство приостановлено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее движение поездов на БКЛ после подтопления было полностью восстановлено.

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