Названа причина остановки движения поездов на БКЛ

Причину остановки движения поездов на БКЛ назвали в Дептрансе. Отмечается, что к затоплению тоннеля между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» привели незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой».

По данным ведомства, работники строительной компании работали бурильной машиной, в результате чего произошел выброс глины и песка на путь. Это привело к временному прекращению движения по внутренней стороне Большой кольцевой линии метро от станции «Новаторская» до «Аминьевской».

На данный момент строительство приостановлено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее движение поездов на БКЛ после подтопления было полностью восстановлено.