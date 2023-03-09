Названа причина взрыва в жилом доме в Чите

Причина взрыва в жилом доме на улице Боровой в поселке Антипиха города Читы называет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в жилом доме в Чите, сообщили экстренные службы», — говорится в сообщении агентства.

Сотрудники МЧС России и других оперативных служб продолжают ликвидировать последствия взрыва. На данный момент спасены одиннадцать человек, в том числе двое детей. Серьезные травмы при взрыве получили два человека, им оказывают помощь на месте.

Оставшиеся без жилья после взрыва семьи будут размещены в маневренном фонде.

О взрыве газа в пятиэтажке в Забайкальском крае стало известно ранее в четверг, 9 марта. На месте происшествия работают 35 человек из пожарно-спасательных подразделений и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.