Город
11:34, 09 марта 2023
1 мин.

Названа причина взрыва в жилом доме в Чите

Причиной взрыва в читинской пятиэтажке названа разгерметизация газового баллона.

Названа причина взрыва в жилом доме в Чите
Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Причина взрыва в жилом доме на улице Боровой в поселке Антипиха города Читы называет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в жилом доме в Чите, сообщили экстренные службы», — говорится в сообщении агентства.

Сотрудники МЧС России и других оперативных служб продолжают ликвидировать последствия взрыва. На данный момент спасены одиннадцать человек, в том числе двое детей. Серьезные травмы при взрыве получили два человека, им оказывают помощь на месте.

Оставшиеся без жилья после взрыва семьи будут размещены в маневренном фонде.

О взрыве газа в пятиэтажке в Забайкальском крае стало известно ранее в четверг, 9 марта. На месте происшествия работают 35 человек из пожарно-спасательных подразделений и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.