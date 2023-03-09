В Чите в жилом доме произошел взрыв

В Чите в жилом доме на улице Боровой произошел взрыв газа, здание частично разрушено, на месте работают спасатели, сообщает МЧС России.

«Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 8:50 (по московскому времени). По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, спасены восемь человек. На месте происшествия работают 35 человек из пожарно-спасательных подразделений и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

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