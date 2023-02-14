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13:37, 14 февраля 2023
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Названа средняя цена «однушки» в Москве

Названа средняя цена «однушки» в Москве
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средняя цена однокомнатной квартиры в Москве по итогам двух месяцев нового года составила менее 12 миллионов рублей. Об этом «Известиям» рассказали специалисты агентства «Инком-Недвижимость».

«Стоимость стандартной однокомнатной квартиры в московской новостройке снизилась на три процента в течение месяца и составила 11,27 миллиона рублей», — говорится в сообщении. За год такие квартиры стали дешевле на 5,3 процента.

Средняя цена на двухкомнатную квартиру в среднем составила 17,46 миллиона рублей, что 6,9 процента меньше, чем год назад. При этом многокомнатные квартиры за год потеряли в стоимости всего 1,1 процента — сейчас их цена в среднем составляет 50,1 миллиона рублей.

11,27
миллиона рублей

стоимость «однушки» в московской новостройке

По информации издания, в новостройках в пределах старой Москвы сейчас продается 33,4 тысячи квартир при средней цене в 333,2 тысячи рублей за один квадратный метр. Это на 0,8 процента процента дешевле, чем годом ранее.

Ранее была раскрыта стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы.

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