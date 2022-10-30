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12:07, 30 октября 2022
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Длинная очередь из москвичей под дождем за билетами в театр попала на видео

Длинная очередь из москвичей под дождем за билетами в театр попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

На видео попала длинная очередь из людей, желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре. На ролике, опубликованном в Telegram-канале «Москвач / Новости Москвы» видно, что ночью в центре Москвы прямо под дождем собралось множество людей, при этом зонты есть не у всех.

«Кассы откроются утром, сейчас можно взять браслет с номером и забрать билет утром. В день отдают 400 номерков», — подписали видео администраторы сообщества.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ситуацию. Некоторых это возмутило, другие же, наоборот, похвалили людей, которые захотели стать ближе к культуре.

«"Щелкунчик" как солнечное затмение? Один раз в 20 лет?», «Радует, что такая очередь не в "Макдоналдс" поесть, а окультуриться. Не все потеряно», «Что с этими людьми не так?», «Ну пусть идут, если хотят. Какая разница? Займитесь своими делами. "Если у человека скучная жизнь то он обсуждает чужую"», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что люди выстраивались с ночи в очередь, чтобы получить браслеты, которые дают право на следующий день купить в кассах билеты на балет «Щелкунчик».

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