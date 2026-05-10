Названа уникальная особенность нового московского трамвая

Москва стала первым городом в мире, где запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Сейчас по улицам Москвы курсируют четыре инновационных трамвая. Часть из них работает в тестовом режиме, изучая маршрут и составляя высокоточную карту местности. До конца 2026 года планируется оборудовать беспилотными технологиями еще 11 трамваев, а к 2035-му — сделать беспилотными порядка 90 процентов трамваев.

На беспилотных трамваях уже выполнено более трех тысяч рейсов. С учетом испытаний они проехали более 35 тысяч километров.

