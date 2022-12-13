Раскрыты пять вариантов русского названия системы FacePay

Голосование за лучшее название на русском языке системы бесконтактной оплаты проезда в транспорте FacePay запустили на портале «Активный гражданин».

Жителям столицы раскрыли пять возможных вариантов «перевода» с английского: «Оплати улыбкой», «Система биометрической оплаты», «Лицо Москвы», «Оплата взглядом», «Облик». Все они взяты из Telegram-канала столичного Дептранса, где ранее прошел конкурс на новое название системы оплаты. В шестом варианте ответа на «Активном Гражданине» предлагается доверить решение этого вопроса специалистам.

«Для технологии оплаты проезда по распознаванию лица выберут альтернативное название на русском языке. Москва стала первым городом в мире, который внедрил этот сервис на транспорте в таком масштабе. Придумать название для новинки предложили самим жителям столицы», — указано в описании опроса. Пассажир, чей вариант одержит победу, получит возможность три года бесплатно совершать поездки с помощью FacePay.

Ранее стало известно о планах запуска системы FacePay на наземном транспорте. Об этом заявил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.