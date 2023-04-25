В Rostic’s раскрыли новые названия популярных блюд

Новые названия популярных блюд сети ресторанов быстрого питания KFC, часть которых в России в скором времени будет ребрендирована в Rostic’s, в разговоре с РБК раскрыл новый совладелец компании Константин Котов.

Так, «Твистер» переименовали в «Шеф-ролл», а «Боксмастер» теперь называется «Ростмастер». Котов объяснил, что в Rostic’s нельзя использовать привычные названия, так как они закреплены за американским брендом KFC.

Консультант по развитию ресторанных сетей Ирина Авруцкая назвала открытие «Ростикса» возвращением к основам.