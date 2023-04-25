Консультант по развитию ресторанов прокомментировала новое название KFC

Новое название сети ресторанов быстрого питания KFC, которое переименовали в России в Rostic’s, прокомментировала в беседе с «Мослентой» руководитель международной консалтинговой компании Like4Like, консультант по развитию ресторанных сетей Ирина Авруцкая. Она назвала сложившуюся ситуацию возвращением к истокам.

«Возвращение к первоначальному названию — это абсолютно логичное, понятное решение», — сказала она, отметив, что рынком эти изменения будут восприняты с минимальными сложностями.

В данном случае, по словам Авруцкой, вопросы могут возникнуть только к качеству блюд после ребрендинга.

Ранее москвичи раскритиковали первую вывеску фастфуд-сети Rostic’s.