Названы фавориты российских автоугонщиков

Фавориты российских автоугонщиков назвал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«За 10 месяцев 2022 года в России было угнано 746 застрахованных автомобилей, в то время как за весь 2021-й — более 1,5 тысячи. В первую очередь это наиболее популярные марки, такие как Hyundai, Kia, бюджетный Volkswagen, например, Polo», — сказал эксперт.

Как сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, по статистике последних двух лет самым угоняемым стал автомобиль Hyundai Santa Fe. Кроме того, по данным члена правления Союза автосервисов России Ильи Плисова, к концу текущего года стали вновь фиксироваться кражи легкосъемных деталей — зеркал, фар и других запчастей.

Ранее россияне поспорили о доступности автомобилей в СССР. Поводом для обсуждения стало фото посетителей советского автосалона, сделанное в 1950-х годах.