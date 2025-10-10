Названы главные преимущества Москвы перед другими мегаполисами

Литературный критик Галина Юзефович назвала несколько главных преимуществ Москвы перед Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Берлином. Ее слова приводит журнал «Москвич Mag».

«Мне кажется, такого уровня городского комфорта, чистоты, красоты и богатства нет нигде в мире», — сказала она. Критик добавила, что не любит мегаполисы, но любит Москву и не хочет жить ни в каком другом крупном городе. По ее словам, несмотря на переезд из российской столицы, она была и остается для нее самым дорогим местом в мире.

Ранее отец известного американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск назвал Москву вторым Римом. Во время поездки в российскую столицу Маск-старший погулял по Красной площади и выразил желание поучиться у Владимира Путина лидерству.