Названы критерии безупречного резюме

Критерии безупречного резюме названы специалистами сервиса по поиску работы или подбора персонала HeadHunter.

«Самый важный пункт в резюме — опыт работы. Здесь нужно не просто перечислить предыдущих работодателей и обязанности, но и показать, что вы готовы и умеете достигать результатов. Достижения должны быть измеримыми, показывать, как действия, которые вы предпринимали, улучшили процессы или показатели в компании», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, важно дать понять работодателю, что соискатель находится в курсе трендов. Например, показать знания о ведущих проектах отрасли, профессиональной лексики, рассказать об участии в крупных отраслевых мероприятиях, участии в профессиональных сообществах и прохождении повышения квалификации.

Во время составления резюме следует писать просто, без клише и в конце вычитать текст. В качестве дополнения в сервисе рекомендуют написать сопроводительное письмо, где указывается преимущество кандидата. В тексте надо рассказать о том, как ваши знания и навыки совпадают с требованиями работодателя, почему вам близка компания или должность, показать, что ваш отклик не рандомный и вы замотивированы работать здесь.

Также лучше прикрепить свою фотографию. На снимке соискатель должен быть в деловой одежде, со спокойным выражением лица и на нейтральном фоне.

Ранее рекрутер раскрыла секреты успешного собеседования. Она рекомендовала заучить свою самопрезентацию и резюме при подготовке к интервью.