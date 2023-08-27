Названы опустевшие из-за ухода иностранных брендов улицы Москвы

Опустевшие из-за ухода иностранных брендов из России торговые улицы Москвы называет РБК со ссылкой на исследование компании IBC Real Estate.

По имеющейся информации, сильнее остальных пострадал Столешников переулок, доля свободных помещений в котором сегодня составляет 25 процентов, а в ближайшем будущем может достичь 45 процентов.

Второе место рейтинга досталось Кузнецкому Мосту — там сейчас свободно 19 процентов площадей, но с учетом грядущих закрытий показатель вскоре может вырасти до 25,4 процента.

На третьей позиции в списке расположилась Никольская улица (18 процентов). В пятерку лидеров также вошли Петровка (17 процентов) и Покровка (16 процентов).

Ранее стало известно о массовом приходе в Россию брендов из Ирана.