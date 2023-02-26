Стало известно о массовом приходе в Россию брендов из Ирана

О массовом приходе в Россию брендов из Ирана сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. Стало известно, что уже в 2023 году в России могут запустить продажи около 15-20 марок одежды из восточной страны.

«Сейчас часть площадей в торговых центрах вакантна из-за ухода западных брендов, эти ниши постепенно занимают наши изготовители и изготовители из дружественных стран. Иранские компании тоже заявили о линейке марок, которые они хотели бы предложить российским потребителям», — рассказал Евтухов.

По его словам, иранцы заинтересованы в налаживании контактов с владельцами коммерческой недвижимости России, а также с потенциальными инвесторами для партнерства на основе франшизы или с заказчиками контрактного производства собственных марок.

По оценкам экспертов, сегодня уровень вакантных площадей в российских ТЦ составляет 15 процентов. В 2022 году рынок страны покинули 46 брендов потребительских товаров: автомобилей, одежды, бытовой техники, канцелярских и спортивных товаров, а также заведений общепита. Остались работать в РФ 73 зарубежные марки.

Ранее были названы самые популярные у россиян товары ушедшего бренда IKEA. В топ попали наборы фломастеров и вешалок.