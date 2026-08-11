Названы популярные у иностранных туристов покупки в Москве

В Москве иностранцы чаще всего приобретают локальные бренды еды и напитков, а также одежды и аксессуаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы Мостуризма.

В ведомстве рассказали, что российской столице сейчас удается заинтересовать гостей своей уникальной культурной спецификой.

«Во всех категориях покупок у туристов высокий интерес к товарам российского производства. Особенно интересуют локальные бренды еды и напитков — 79 процентов туристов, приобретающих продукты, выбирают российские товары, а также покупка одежды и аксессуаров — в этой категории 65 процентов выбирают российские бренды», — заявили в Мостуризме.

Там добавили, что аутентичность и сильный локальный бренд лучше всего помогают туристам сохранить воспоминания о поездке, а также полученный культурный опыт. Наряду с этим в Мостуризме рассказали, что в 2025 году в Москве побывало 2,8 миллиона иностранных туристов.

В среднем иностранные туристы тратили на поездку около 2000 долларов. При этом из всего бюджета на путешествие в Москву иностранные туристы выделяли на шопинг в среднем 16 процентов.

Ранее в Московском планетарии раскрыли «золотые часы» наблюдения звездопада Персеиды. Так, особенно четко получится увидеть звездопад Персеиды с полуночи до рассвета 13 августа. Пик активности звездопада ожидается в 05:00 по московскому времени, однако начинать наблюдения можно после захода солнца 12 августа и до самого рассвета.