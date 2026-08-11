Город
Опубликовано 11 августа 2026, 05:57
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В Московском планетарии раскрыли «золотые часы» наблюдения звездопада Персеиды

Четко увидеть звездопад Персеиды можно будет с полуночи до рассвета 13 августа.
В Московском планетарии раскрыли «золотые часы» наблюдения звездопада Персеиды
Фото: Moscow Planetarium / Globallookpress

Особенно четко получится увидеть звездопад Персеиды с полуночи до рассвета 13 августа. «Золотые часы» наблюдения раскрыли ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Отмечается, что уже сейчас можно наблюдать повышенное число метеоров. Пик активности звездопада ожидается в 05:00 по московскому времени, однако начинать наблюдения можно после захода солнца 12 августа и до самого рассвета.

В ночь пика ожидается до ста метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Искать их следует в восточном направлении высоко над горизонтом.

Ранее сообщалось, что метеоры потока Персеиды во время пика активности будут белого цвета.

Автор:Анна Вальман
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