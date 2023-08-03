Названы самые дорогие торговые улицы Москвы

Самые дорогие торговые улицы Москвы с наиболее высокими ставками аренды назвала РИА Недвижимость директор направления стрит-ретейла консалтинговой компании NF Group Ирина Козина.

В топ вошли район Патриарших прудов с максимальной ставкой аренды в 282 тысячи рублей за квадратный метр в год, Никольская улица (266 тысяч рублей) и Кузнецкий Мост (258 тысяч рублей). Кроме того, в списке оказались Тверская улица (236 тысяч рублей), Петровка и Пятницкая (200 тысяч рублей).

При этом в районе Патриарших прудов — самый низкий уровень свободных помещений. На сегодняшний день здесь заняты все коммерческие варианты. Аренда единственного лота будет доступна с 2024 года.

Ранее была названа стоимость самых дорогих арендных квартир в Москве.