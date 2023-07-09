Названа стоимость самых дорогих арендных квартир в Москве

Стоимость самых дорогих арендных квартир в Москве аналитики «Авито Недвижимости» навали «Известиям». Наиболее дорогостоящим съемным жильем оказались четырехкомнатные апартаменты в гостинице «Москва» площадью 264 квадратных метра. Арендовать их можно за 2,7 миллиона рублей в месяц.

Немного дешевле по стоимости выйдет пятикомнатная квартира площадью 507 квадратных метров на Кутузовском проспекте. Аренда такой недвижимости обойдется в 2,5 миллиона рублей в месяц.

За 2,5 миллиона рублей также можно снять трехуровневый пентхаус на Пречистенке или квартиру площадью 700 квадратных метров в историческом особняке в центре города.

Ранее были названы районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду жилья летом.