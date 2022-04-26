Названы самые неожиданные туристические маршруты по России

Аналитики назвали самые неожиданные туристические маршруты россиян в 2021 году. Результаты совместного исследования экспертов Geo.Platforma, маркетплейса авторских туров YouTravel.me и мобильного оператора Tele2 появились в распоряжении «Ленты.ру».

По этим данным, все большей популярностью стали пользоваться авторские туры по России. Например, это мототуры на Алтай, в Калининград, Анапу и Крым, а также винные туры или празднование торжества в трекинге по Приэльбрусью.

Наиболее популярным направлением аналитики назвали город Зеленоградск в Калининградской области. Вторым по популярности стал остров Канта, третьей — Куршская коса.

Спрос россиян в прошлом году вырос на туры в Петрозаводск — столицу Карелии. Популярностью среди российских туристов пользуется и крупнейший горный массив на Кольском полуострове — Хибины, а также перевал Северный Рисчорр и село Териберка.

Эксперты полагают, что спрос на внутренний туризм вырос не только из-за закрытых границ, но и из-за программы туристического кешбэка.

Ранее сообщалось, что число туроператоров, желающих организовать элитный тур в апреле текущего года, оказалось на 60 процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года.