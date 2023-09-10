Названы самые продаваемые квартиры в Москве

Студии и «однушки» стали самыми продаваемыми квартирами в Москве, сообщил RT со ссылкой на Росреестр. На них приходится более половины сделок с недвижимостью в столице.

«Сравним показатели декабря 2022 года (по объему продаж жилья в квадратных метрах и по средней цене) с июлем 2023-го. Лидирующую позицию в объеме продаж всей строящейся жилой недвижимости (53 процента в декабре и 54 процента в июле) в декабре 2022 года и в июле 2023-го занимают малогабаритные квартиры (студии до 38 квадратных метров и однокомнатные квартиры до 46 квадратных метров)», — уточнили в ведомстве.

На двухкомнатные квартиры до 78 квадратных метров приходится около 35 процентов от общего объема продаж в новостройках, на «трешки» до 100 квадратных метров — лишь 8-10 процентов. Кроме того, самым активным месяцем по продаже недвижимости традиционно стал декабрь.

По мнению специалистов Росреестра, высокий спрос на малогабаритные квартиры связан с тем, что в строящихся домах много студий и «однушек». Кроме того, столичную недвижимость нередко приобретают в качестве инвестиции.

Ранее стало известно, что россияне начали скупать квартиры в новостройках Подмосковья.