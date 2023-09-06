Россияне начали скупать квартиры в новостройках Подмосковья, сообщили «Мосленте» аналитики агентства недвижимости «PRO ОБМЕН». Наибольший рост интереса риелторы зафиксировали со стороны региональных покупателей, количество сделок с которыми увеличилось более чем в три раза — на 203,7 процента.

«Такой колоссальный рост спроса на новостройки в Подмосковье региональных покупателей объясняется двумя факторами: ценообразованием и качеством предложения, которое сформировали местные застройщики. Они чаще всего выставляют в продажу квартиры, в цену которых включена чистовая отделка и иногда минимальный набор мебели», — объяснила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина.

По словам эксперта, таким образом у покупателей появляется возможность в один ипотечный кредит приобрести квартиру полностью готовую к проживанию. Людям не нужно думать, как сделать ремонт, где взять сантехнику, мебель.

По сравнению с прошлым годом количество покупателей-москвичей снизилось сразу на 17,8 процента — с 48,9 процента до 31,2 процента. Тем временем доли жителей Подмосковья и региональных покупателей, наоборот, заметно выросли, годом ранее они находились на уровне 31,7 процента и 19,4 процента соответственно.

Среди регионов лидером по спросу на новостройки Подмосковья стала Ростовская область, жители которой выкупили 6,1 процента от общего объема проданных в области квартир. Также в число самых активных покупателей вошли представители Самарской области — 4,8 процента сделок, Белгородской — 3,9 процента, Тульской — 3,7 процента, Смоленской — 3,7 процента и Ленинградской области — 3,6 процента.

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