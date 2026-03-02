Названы самые редкие клички московских кошек

В Москве с начала года в ветклиники обращались владельцы более 200 кошек и котов с необычными кличками. Об этом сообщает портал Mos.ru.

В частности, у москвичей завелись Вин Дизель, Полночь, Носок, Мякоть, Святогор, Изяслав, Умненький, Хорошенький, Изольда Карловна, Изабелла Альфредовна и Пал Палыч. Кроме того, в ветклиники впервые пришли коты Олень, Скипидар, Армагеддон и Релакс, а также кошки Цунами, Чучелка и Торпеда. Также наблюдается кот Питбуль, чья кличка соответствует его повадкам — питомец знает команды, приносит тапочки и даже умеет давать лапу. Самой распространенной стала кличка Муся. Далее идут Вася, Василий или Василиса, на третьем месте по популярности — Кузя. Четвертое место поделили Барсик и Буся.

Что касается пород кошек, то у москвичей наибольшей любовью пользуются метисы, а также шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун и абиссинская.

Ранее сообщалось, что в Московском авиационном институте увековечат память кошки Муси, которая больше 20 лет прожила в вузе. Одним из способов поблагодарить Мусю за годы дружбы и преданности станет установка скульптуры в стенах университета.