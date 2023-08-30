Названы самые востребованные у юных москвичей специальности

Самые востребованные у абитуриентов специальности в колледжах назвала на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Абитуриенты колледжей в Москве захотели стать специалистами в сфере промышленности. Например, будущие студенты хотят стать специалистами по работе с 3D-принтерами, беспилотниками и другой авиационной техникой и операторами станков с программным управлением.

В сфере IT повышенный спрос наблюдался на специальности графического дизайнера, сетевого и системного администратора, программиста. В транспортной отрасли востребованы логисты, мастера по техобслуживанию и ремонту автомобилей, а в строительной — архитекторы и специалисты по строительству и эксплуатации зданий, сварщики. В медицинских колледжах самой популярной стала специальность «сестринское дело».

Ранее были названы лучшие школы Москвы.