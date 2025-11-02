Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Москве в октябре возглавила позиция гендиректора компании в сфере беспилотной авиации с зарплатой от миллиона рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова со ссылкой на агрегированную базу центра «Профессии будущего».

Так, на эту вакансию требуется более шести лет опыта работы на управленческой должности, а также знание специфики отрасли и опыт организации производственной деятельности. Не менее примечательной является вакансия менеджера в департамент международной недвижимости. При формальном отсутствии требований к опыту указан неограниченный уровень дохода от 570 тысяч рублей. Это объясняется процентной системой оплаты при успешном выполнении плана, отметила специалист.

В топ-5 входят и руководящие позиции, характерные для крупного бизнеса и промышленности: исполнительный директор (CEO) с доходом от 700 тысяч рублей, директор завода с окладом в 650 тысяч рублей и директор по собственным торговым маркам (СТМ) с зарплатой до 600 тысяч рублей в месяц. В топ-10 самых высокооплачиваемых предложений на столичном рынке труда входят позиции начальника управления информационных технологий с зарплатой от 400 тысяч рублей, менеджера проектов в строительную компанию с доходом от 250 тысяч рублей, менеджеров по продажам или работе с ключевыми клиентами в IT-компании с доходом от 500 тысяч рублей.

В рейтинге высокооплачиваемых предложений есть и позиция монтажника лифтов с зарплатой от 305 тысяч до 700 тысяч рублей, заключила Бухвалова.

Ранее сообщалось, что максимальный заработок автокурьера в Москве вырос до 300 тысяч рублей.