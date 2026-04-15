Названы самые заселенные бобрами районы Москвы

Бобры, живущие в Москве, относятся к евразийскому виду и чаще всего встречаются в западных районах города. В районе Нагатинский затон даже есть остров, названный в их честь, рассказал ТАСС научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) Иван Башинский.

«Большая их часть живет на западе города — это районы Строгино и Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, долина реки Сетунь», — заявил эксперт.

Также уже два–три года за островом в Нагатинском затоне наблюдают ученые ИПЭЭ РАН. Там живет семья бобров численностью около шести особей: два взрослых родителя, два старших двухлетних детеныша и два младших, появившихся на свет в прошлом году. Когда бобрята достигают двухлетнего возраста и становятся самостоятельными, они обычно покидают семью и отправляются искать собственную территорию для жизни.

В марте хаски напал на краснокнижного бобра в районе Нагатинского затона в Москве. Вопрос возмещения вреда, нанесенного природе, и привлечения виновного к ответственности взят на особый контроль, подчеркнули в надзорном органе.