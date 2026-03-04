В Москве хаски напал на краснокнижного бобра

Хаски напал на краснокнижного бобра в районе Нагатинского затона в Москве. Как сообщили в столичной прокуратуре, там начали проверку.

«Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы организовала проверку по факту гибели в районе Нагатинский затон животного, находящегося под особой охраной», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что бобр относится к редким видам, находящимся под угрозой исчезновения и особенно уязвимым в городской среде, а также внесен в Красную книгу Москвы. Вопрос возмещения вреда, нанесенного природе, и привлечения виновного к ответственности взят на особый контроль, подчеркнули в надзорном органе.

