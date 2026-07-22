Названы сильнее других заросшие борщевиком районы Подмосковья

Минсельхоз Московской области назвал районы Подмосковья, сильнее других заросшие борщевиком, — данные передает агентство «Москва».

Такими оказались городской округ Клин (13,348 тысячи гектаров распространения борщевика), Можайский и Волоколамский муниципальные округа (9, 994 тысячи и 9,283 тысячи гектаров соответственно). Всего в области выявлено более 84,9 тысячи гектаров земель, пораженных борщевиком Сосновского.

В министерстве напомнили, что владельцам земель, не борющимся с борщевиком, могут назначить штраф — для физлиц 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 1 миллиона. Также заявляется, что сейчас идет второй этап обработки борщевика Сосновского, который завершится 31 августа.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского наглядно продемонстрировали опасность самостоятельной борьбы с борщевиком Сосновского. Медики рассказали о случаях, когда даже защитные костюмы оказались бессильны против ядовитого сока растения. Так, 35-летний мужчина косил борщевик в полной экипировке, но при переодевании сок все же попал на руку, шею и лицо.