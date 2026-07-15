Врачи обратились к москвичам с просьбой про борщевик

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (Склиф) наглядно продемонстрировали опасность самостоятельной борьбы с борщевиком Сосновского. Работу врачей с пострадавшими пациентами пресс-служба больницы опубликовала в своем Telegram-канале.

Медики рассказали о случаях, когда даже защитные костюмы оказались бессильны против ядовитого сока растения. Так, 35-летний мужчина косил борщевик в полной экипировке, но при переодевании сок все же попал на руку, шею и лицо. В результате пострадавший с обширными ожогами на неделю попал на курс перевязок и детоксикации в Склифе. Еще один 51-летний пациент обратился в Склиф через пять дней после уборки борщевика. Даже спустя время ожоги сохранялись и появлялись новые. Состояние больного стабилизировалось после лечения.

Врачи объяснили, что при снятии защитного костюма сок может попасть на кожу и вызвать обширные ожоги. Поэтому для уборки борщевика рекомендовано обращаться к специальным службам. При самостоятельной косьбе нужно снимать защиту так, чтобы внешняя сторона костюма не касалась кожи. А сразу после важно принять душ с мылом.

«Пожалуйста, не трогайте борщевик», — резюмировали в Склифе.

Ранее врачи Склифа рассказали о безумных экспериментах своих пациентов с ядами. В частности, один мужчина захотел поднять иммунитет с помощью борщевика, считая его целебным растением. В результате он получил сильнейшие ожоги, с которыми был госпитализирован.