Опубликовано 03 мая 2026, 04:071 мин.
Названы сроки появления первой весенней грозы
Гидрометцентр: Первая весенняя гроза может пройти в Маее 5 мая.
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
5 мая в Москве может пройти первая весенняя гроза, следует из прогноза Гидрометцентра России. Об этом пишет агентство «Москва».
«Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. По области в отдельных районах гроза», – говорится в сообщении.
Ожидается, что ко вторнику, 5 мая, температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, а порывы ветра при грозе будут достигать 15 метров в секунду.
