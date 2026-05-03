Опубликовано 03 мая 2026, 04:07
Названы сроки появления первой весенней грозы

Гидрометцентр: Первая весенняя гроза может пройти в Маее 5 мая.
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

5 мая в Москве может пройти первая весенняя гроза, следует из прогноза Гидрометцентра России. Об этом пишет агентство «Москва».

«Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. По области в отдельных районах гроза», – говорится в сообщении.

Ожидается, что ко вторнику, 5 мая, температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, а порывы ветра при грозе будут достигать 15 метров в секунду.

