Названы сроки выхода на пути первого беспилотного поезда метро

Первый в России беспилотный поезд метро выйдет на пути в Москве в декабре 2025 года, сроки назвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит департамент транспорта.

Это будет первый этап пилотной эксплуатации поезда. Он начнется на Большой кольцевой линии метро и будет проводиться ночью без пассажиров под контролем машиниста.

Со слов Ликсутова, во время него проверят работу автоматического контроля падения на пути (для обнаружения людей или посторонних предметов на путях), машинного зрения (для выявления аномалий с борта подвижного состава при движении) и взаимодействие с диспетчерским центром, чтобы оперативно передавать данные с поезда и быстро реагировать на инциденты. В будущем система сможет автоматически составлять график движения поездов.

«Уже к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который сможет курсировать полностью в беспилотном режиме с учетом интервалов московского метро», — добавил Максим Ликсутов.

Ранее Минтранс анонсировал появление полностью беспилотного поезда «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК). Его хотят запустить уже в 2026 году.