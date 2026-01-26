Названы условия неявки на работу из-за погоды

Метель и снежные заносы могут стать уважительной причиной неявки на работу, но только если об опасной ситуации сообщили МЧС, метеорологи или дорожные службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.

«Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул», — сказала она. Депутат добавила, что суды в таких случаях становятся на сторону работника.

Но не выйти на работу просто из-за мороза нельзя — руководство должно распорядиться временно перевести сотрудников на удаленную работу. На самой работе температура воздуха в помещениях должна соответствовать нормам СанПиНа, то есть в офисе не должно быть холоднее 19 градусов.