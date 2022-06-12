Названы востребованные летом у россиян врачи

Востребованные летом у россиян врачи названы специалистами страховой компании ВСК, сообщает «Газета.Ru».

Наибольшее количество обращений к врачам в сезоне чаще всего происходит в июле. По данным страховщика, особенно актуальными становятся лоры: посещаемость специалиста летом достигает 64 процентов от общего числа приемов. Тогда как у гастроэнтерологов данный показатель составляет порядка 56 процентов, а у терапевтов — 50 процентов. Также в первой десятке по степени востребованности оказываются акушеры-гинекологи, травматологи и неврологи.

При этом спрос, например, на диетологов в Москве уменьшается. К таким специалистам летом обращается на 0,5 процентов меньше горожан по сравнению с другими временами года.

Ранее россиян предупредили об опасности шершней летом. Болибок отметил, что в летний период активность большинства насекомых резко возрастает — соответственно, опасность получить укус возрастает.