Москвичей предупредили о «совсем не летней» погоде

В субботу, 15 июля, в Москве ожидаются интенсивные дожди. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Утро в столичном регионе началось совсем не летней погодой — облака, дожди и всего от 13 до 15 градусов тепла... Дожди практически на весь день», — предупредил синоптик.

В субботу обещают максимум 15-20 градусов тепла. В воскресенье температура поднимется до 22-24 градусов, в понедельник — до 25-27 градусов, отметил Леус.

Ранее москвичам назвали дату возвращения летней погоды. Синоптик Вильфанд заявил, что это случится 16 июля.