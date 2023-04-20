Театр имени А.С. Пушкина покажет спектакль про публичный дом

Жителей Москвы пригласили на спектакль по пьесе писателя Михаила Булгакова «Зойкина квартира» в жанре музыкальная нуар-драма. Премьера состоится 13 и 14 мая в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. В главной роли выступит лауреат престижных театральных и кинопремий, актриса Александра Урсуляк, сыгравшая героиню Зою Пельц, рассказали «Мосленте» организаторы.

«Герои пьесы во главе с Зоей Пельц пытаются построить свой мир в отдельно взятой московской квартире. Но мир этот, неизбежно сталкиваясь с реальностью, получается темным, таинственным, почти инфернальным. Тем не менее, в пьесе заложено много любви, которую мы попытаемся проявить и преумножить в процессе создания спектакля, ведь именно любовь подталкивает героев к совершению тех или иных поступков», — поделился режиссер постановки Евгений Писарев.

В основе сюжета пьесы лежит история Зои, мечтающей уехать с возлюбленным в Париж. Но для этого нужны деньги, и они открывают знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье.

В преддверии премьеры в театре открылась выставка, посвященная спектаклю. Там представлены подлинные экспонаты и копии — фотографии и книги, журналы, документы и эскизы из собрания Музея М.А. Булгакова, архивов РГБИ, Пушкинского дома, РГАСПИ и ГЦТМ им. А.А. Бахрушина.

В театре напомнили, что впервые пьеса «Зойкина квартира» была сыграна еще в 1926 году в Театре имени Вахтангова, однако сам автор остался недоволен спектаклем. В конце 1920-х годов ее запретили и постановку сняли со сцены.

Ранее очередь у Большого театра попала на видео. Ажиотаж был связан с продажей билетов на «Щелкунчика» на льготных условиях.