Названо количество желающих «не шевелиться» на каникулах москвичей

Количество москвичей, желающих «не шевелиться» на каникулах, и, наоборот, планирующих активно провести выходные дни, назвали аналитики жилого кластера «Союз». Результаты исследования появились в распоряжении «Мосленты».

По данным аналитиков, не планируют активных новогодних праздников 43 процента горожан. Желание «залечь на дно» на весь период каникул продиктовано усталостью — порядка 40 процентов выходят на каникулы без настроения. Среди частых причин жители столицы назвали утомление работой (18 процентов), хандру без причины (12 процентов), грусть из-за ситуаций в семье (девять процентов). Остальные же настроены провести праздники позитивно и активно.

«Уже 1-2 января спортом готовы заняться более половины опрошенных москвичей — 57 процентов. Из них 22 процента встанут на беговые лыжи и совершат прогулку в парке, 16 процентов пойдут кататься на коньках или поиграют в хоккей, девять процентов предпочтут поплавать в бассейне», — говорится в сообщении.

При этом менее популярными из-за меньшей доступности активностями москвичи назвали занятия футболом, баскетболом или волейболом в зале. Такой вариант выбрали пять процентов респондентов, а четыре процента опрошенных заявили о намерениях покататься на горных лыжах или сноуборде.

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