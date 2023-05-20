«Неэкономная парковка» во дворе возмутила жителей Подмосковья

Жители Подмосковья криво припарковали свои авто во дворе и возмутили пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Серпухов | ДТП и ЧП».

«Проезд Мишина, 18. Паркуйтесь по-человечески», — призвал соседей местный житель, опубликовав фотографию придомовой территории. На снимке видно, что автомобилисты поставили свои машины, заняв сразу несколько парковочных мест.

«Им плевать на окружающих», «Да уж, две машины бы влезли еще», «Так везде во дворах», «Прямо как у нас, нет уважения к соседям», «Таким и разметка не поможет. Все равно встанут раком», «Как всегда, главное — сами поставили, а на остальных наплевать», «По фэншую», «У нас тоже постоянно такая беда: кидают, как попало», «Да уж, неэкономно», — возмутились подписчики группы.

Некоторые юзеры начали заступаться за автомобилистов. «Как смогли, так и припарковались», «Нанесите разметку. У нас во дворе сосед взял и сам нанес. Ему также не нравилось, что машины хаотично паркуются», «Надо кому-то нарисовать разметку, и все будет хорошо. Сам лично проверил», — написали они.

Ранее жители Подмосковья возмутились «присвоением» парковочных мест во дворах.