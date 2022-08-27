Названы блокирующие поступление денег негативные установки

Негативные установки, которые блокируют поступление денег, в беседе с «Мослентой» назвала предприниматель и коуч Яна Логвина. Установки, по словам эксперта, — это видение той или ситуации, которое формируется еще в детстве и дальше лишь укрепляется в сознании, влияя на успех, доход и будущее в целом.

Логвина рассказала, что одна из таких установок звучит как «деньги — зло». Эксперт посоветовала пересмотреть свое отношение к финансам и подумать, что это, наоборот, хороший инструмент по достижению целей. Деньги дают свободу выбора, свободу перемещения, независимость, комфорт, еду, образование. Они позволяют нам улучшать качество жизни и расширять список доступных радостей, подчеркнула специалист.

«Чтобы много зарабатывать, нужно много работать», — также является не совсем правильной установкой, продолжила предприниматель. По ее словам, при хорошем заработке может возрасти ответственность, но при этом часы работы сократятся.

Собеседница также отметила, что многих останавливают от большого заработка скромность, неуверенность в себе и постоянное сравнение себя с другими. Вы никогда не сможете поменяться с кем-то местами. Надо работать с тем, что уже есть. Сравнивайте себя с собой и напишите план действий, просто отвечая на вопрос "Что я могу еще сделать, чтобы прийти к цели?"» — объяснила коуч.

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