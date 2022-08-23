Перечислены особенности формирования финансовой подушки безопасности

Особенности формирования финансовой подушки безопасности перечислены Роскачеством. Ведомство советует накопить сумму, достаточную для жизни семьи 3-6 месяцев при стандартных тратах.

«Самый простой способ — откладывать с доходов в периоды относительной стабильности. Главное — делать это регулярно и с любых заработков. Желательно заранее определить фиксированный процент, который будет откладываться со всех заработков (не более 10-30 процентов), и придерживаться выбранного курса, пока резерв не будет сформирован», — говорится в сообщении.

Чтобы было понятнее, где найти деньги, следует составить два списка. В первом — «Доходы» — указать три типа поступлений: от работы, от активов и от государства, а во втором — «Расходы» — это траты на жизнь, на активы и обязательные платежи государству.

При этом важно исключить вложения в рискованные проекты, активы с резкими колебаниями цены и в то, что нельзя продать быстро, уточнили в Роскачестве. Когда финансовая подушка безопасности сформирована, можно перейти из статуса накопителей в статус инвесторов.

Ранее был назван способ противостояния манипуляции банковских сотрудников. Это недобросовестная практика продаж одного финансового продукта под видом другого, уточнили в ведомстве.