Нейросеть «оживила» один из главных столичных лесопарков

Нейросеть нарисовала один из главных лесопарков столицы «Лосиный остров» в виде живых существ. Анимация была опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы».

Искусственный интеллект создал четыре довольно мрачных по настроению изображения. В центре картинок — живое существо, по силуэту напоминающее человека. У антропоморфного персонажа в трех вариантах из четырех вместо головы — череп, а также есть большие раскидистые рога. Герой находится в горах или в лесу, часто на анимации есть изображение огня.

«"Настоящий детектив" так выглядит», «Это скандинавские Етуны», «Жуть какая», «Интеллект сбрендил», «Демоны какие-то», «Ужастиков пересмотрели», «Как будто кадры из сериала "Ганнибал"», «Не хочу теперь в парк "Лосиный остров". Я его боюсь», «Леший же», — написали подписчики группы.

Ранее нейросеть изобразила вариант станции метро в подмосковных Мытищах.