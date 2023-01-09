В Москве неизвестные разбили припаркованное авто куском замороженного мяса

Неизвестные разбили припаркованный в одном из московских дворов автомобиль куском замороженного мяса, выброшенным в окно. Последствия попали на фото, опубликованное в группе «Подслушано в Тушино» во «ВКонтакте».

«Вот так вот с балконов прилетает мясо», — подписали публикацию администраторы сообщества.

Пользователи сети порекомендовали пострадавшим обратиться за помощью — запросить записи с камер, после чего потребовать от виновника компенсации. Другие же принялись шутить над ситуацией.

«По камерам посмотреть откуда прилетело и пусть чинят», «Это к деньгам (наверное), в смысл — в сервис пора», «Приятного аппетита и новогоднего настроения», «Это же халява! Бери и убегай», — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковном Раменском подросток сбросил с балкона 14-го этажа бетонную плиту, которая разбила машину местной жительницы. Инцидент попал на видео.